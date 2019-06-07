رابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019 الثالث الإعدادي الأزهري بوابة الأزهر

أوضح فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح لأوراق طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ولم يُعلن فضيلته عن موعد رسمي محدد سيتم الإعلان خلاله عن نتيجة الإعدادية الأزهرية، وسوف نضع لكم أدناه رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتزامنا مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني، سيتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني حيث يقوم الأزهر الشريف باعتماد وإعلان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية معاً حتى تكون اللجان المختصة بأعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت من عملها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

ويترقب جميع الطلاب والطالبات الآن وأولياء الأمور، الإفراج عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2019 الترم الثاني وذلك من أجل معرفة مستوى أبناءهم الطلبة والطالبات وليعلم الطالب مستواه الدراسي في المرحلة التعليمية الهامة بالنسبة للأزهر الشريف أو التعليم العام.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019

وسيتمكن جميع الطلاب بالصف السادس الابتدائي الأزهري الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019 من خلال الدخول علي رابط بوابة الأزهر المرفق بعاليه، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلبة والطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري.