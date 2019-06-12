رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019، ينتظرها الإلاف من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بالسودان، حيث أنه وكما هو مقرر كل عام أن تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية بإعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية في شهر يونيو من كل عام.

ولهذا فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية السودانية استخراج درجاتهم في الشهادة الثانوية بعد اعتماد وزير التربية والتعليم بالسودان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس

بعد اعتماد السيد الوزير لنتيجة الشهادة الثانوية السودانية، ستقوم وزارة التربية والتعليم بالسودان بإعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية السودانية الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 بالضغط هنا

أو القيام بتسجيل الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع، لكي نساعدكم في الحصول على النتيجة.

من الجدير بالذكر أن أعمال تصحيح الشهادة الثانوية السودانية قد بدأت في الأول من شهر أبريل الماضي، حيث شارك فى أعمال التصحيح نحو 6000 معلم ومعلمه بالإضافة إلى 1500 معلم من أعضاء كنترول، من أجل الانتهاء من أعمال إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية في أقرب وقت ممكن.

ويرجع التأخر في إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية إلى ما تشهده السودان حالياً من أوضاع سياسية أثرت على كافة مناحي الحياة داخل السودان.