رابط استظهار نتائج التعليم الابتدائي 2019 الجزائر “نتائج السانكيام 2019”

ينتظر طلاب وطالبات التعليم الابتدائي بالجزائر موعد ظهور نتائج السانكيام 2019 حيث أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 الجزائر خلال أيام قليلة عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر، وشغلت محركات البحث هذه الأيام تساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد النهائي لظهور نتائج التعليم الابتدائي 2019 الجزائر وسوف نتابع معكم فور ظهور النتائج على الموقع الرسمي فتابعونا، يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية قد أدوا امتحان شهادة التعليم الابتدائي 2019 يوم الأربعاء الموافق 23 مايو الماضي بمواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية.

موعد ظهور نتائج التعليم الابتدائي 2019 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد الإعلان الرسمي لظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام 2019 بالجزائر، على أن تعلن كافة النتائج يوم السادس عشر من شهر يونيو الجاري عبر موقع وزارة التربية والوطنية الجزائري، ويتمكن طلبة وطالبات التعليم الابتدائي وكذلك أولياء الأمور من الحصول على نتائجهم كاملة بعد الدخول على الموقع المخصص للنتائج وإدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب ثم الضغط على إظهار النتائج وسوف يقوم الموقع بتحميل نتيجة الطالب خلال لحظات قليلة.

نتائج التعليم الابتدائي 2019 الجزائر

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت على جميع مديري المدارس الابتدائية أن يتحلوا بالدقة أثناء وضع علامات الطلاب عند ملء الكشوف الفصلية بالإضافة إلى مراعاة ضبط قائمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن للطلا الحصول على نتائجهم فور إعلانها على الموقع المخصص للنتائج ويجب على الطالب الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ثم إدخال رقم التسجيل الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة استظهار النتائج.