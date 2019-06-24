رابط استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019: عبر بوابة التعليم الفني emis.gov.eg برقم الجلوس

يترقب طلاب الدبلومات في كافة محافظات الجمهورية نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وذلك في جميع التخصصات المتاحة، وهي دبلوم صناعي، زراعي، فندقي، تمريض، تجاري، ويتم الآن إجراء عمليات التصحيح لكافة أوراق الطلاب الذين بلغ عددهم 757 ألفاً 65 طالب وطالبة، وقد أعلن موقع وزارة التربية والتعليم أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تم تحديده، وأنها ستصبح متاحة عبر موقع بوابة التعليم الفني لنتائج العام الدراسي 2018/2019، وذلك بحد أقصي خلال الأسبوع الجاري، أو الأسبوع القادم علي أقصي تقدير، ونوفر إليكم من خلال موقع ’’كلمة’’ رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول بكافة التخصصات، والنظامين ثلاث سنوات وخمس سنوات.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

كما ذكرنا إليكم أنها علي أقصي تقدير ستكون بالأسبوع المقبل، وذلك مع نهاية شهر يونيو، أو بداية شهر يوليو علي أقصي تقدير، وسيمكنكم حينها عبر بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لنظام خمس سنوات، وثلاث سنوات، كما ننوه أن أعداد الطلاب التي أدت الامتحانات بدبلوم ثانوي تجاري هو مئتان وستون ألف ومئتان طالب وطالبة، كما جاء علي الجانب الأخر عدد أقل من النصف في امتحانات الدبلوم للثانوي الزراعي، حيث أدي امتحاناتها 98775 طالباً وطالبة، بينما العدد الأكبر علي الإطلاق هو عدد طلاب ثانوي صناعي الذين أدوا امتحانات نهاية العام للدور الأول، وقد بلغ عددهم 376 ألفاً 217 طالب وطالبة.

وكان قد تم تقسيم اللجان بعدد 1157 لامتحانات التعليم الصناعي، كما جاء عدد لجان امتحان نهاية العام للثانوي التجاري 865، 82 لجنة من أجل امتحانات دبلوم ثانوي زراعي، بينما لجان الثانوي الفندقي وصلت 91 لجنة، ليصل إجمالي اللجان الكلي 2329 علي مستوي جمهورية مصر العربية.

رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام

كل ما عليكم من أجل الاستعلام عن النتائج هو الدخول علي الرابط التالي، gdepexams.emis.gov.eg، وبعدها يجب عليكم إدخال رقم الجلوس الخاص بكم، ثم الضغط علي البحث، وستظهر إليكم نتيجة الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات، أو ثلاث سنوات، وذلك علي حسب تخصصكم بصورة مفصلة من البوابة المصرية للتعليم الفني.