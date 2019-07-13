رابط اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني برقم الجلوس

نترقب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي يترقبها جميع الطلاب واولياء الامور بعد ان تم الاعلان عن نشرها غدا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني والذي يتيح للطلاب الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث قامت المدارس بجميع محافظات الجمهورية بالانتهاء من تصحيح اوراق الطلاب وتم رصد الدرجات في الكنترولات التي اعدتها الوزارة وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة اليوم حيث اصبحت جاهزة للنشر على البوابة الإلكترونية.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اعدته بأن النتيجة سوف يتم الاعلان عنها غدا الاحد الموافق 14 يوليو، ويمكن لأي طالب الاستعلام عنها في جميع محافظات الجمهورية، وكانت امتحانات نهاية العام الدراسي قد بدأت يوم 8 يونيو وانتهت في يوم 3 يوليو الماضي،واضافت الوزارة بأنها قامت بالاشراف على عملية التصحيح بشكل مباشر للتأكد من سيرها بكل دقة ومساواة بين جميع الطلاب مؤكدين على أن كل طالب سوف يحصل على حقه الكامل وفقا للمجهود الذي قام ببذله اثناء الاختبارات.

ولكي يتم الحصول على النتيجة بعد الاعلان عنها يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وسيتم على الفور اظهار نتيجته التفصيلية في جميع المواد التي اختبر فيها بالاضافة إلى المجموع الكلي، وبلغ عدد المواد التي تم الامتحان بها بجميع الشعب 19 مادة، وكانت اعلى درجات حصل عليها طلاب شعبة “علمي علوم” يليها طلاب “علمي رياضة” أما الشعبة الأدبية فقد حصل على درجات اقل.

موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلن خالد عبد الحكم نائب الرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة بأن نسبة النجاح في هذا العام بلغت 78.6%، بينما بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة بجميع انحاء الجمهورية وسوف تقوم الوزارة بأعلان عن اسمائهم لكي يتم تكريمهم من قبل الوزارة نظرا للمجهود الكبير الذي قاموا ببذله اثناء الاختبارات وخلال العام الدراسي الذي انتهى.

ويعد مجموع الثانوية العامة في غاية الاهمية للطلاب لأنه ما يحدد الجامعة التي سيلتحق بها الطالب في المرحلة القادمة، والمجال الدراسي الذي سيكمل فيه كل طالب تعليمه للحصول على الشهادة الجامعية، ولذلك ستحرص الوزارة على توفير النتيجة في اقرب وقت كي لا يتسبب التأخير في قلق الطلاب.

وسنتابع معكم كافة الاخبار المتعلقة بنتائج الثانوية العامة والاعلان عنها من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم وطريقة الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب لكي يستطيع كل طالب معرفة الدرجات التي حصل عليها والمجموع الكلي له.

وشهد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اقبال كبير من الطلاب واولياء الامور للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة والتي سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة.