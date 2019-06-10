نتيجة الترم الثاني” برقم الجلوس لجميع مراحل الإعدادية والإبتدائية 2019

يتقرر اليوم الأثنين 10 يونيو ظهور نتائج طلبة المراحل الإبتدائية والإعدادية عبر البوابة الألكترونية للأزهر الشريف. حيث ستكون نتائج الشهادة الإعدادية، الشهادة الإبتدائية “الترم الثاني” معتمدة على بوابة الأزهر الألكترونية بعد أن تم فعلاً إكتمال تصحيح الأمتحانات من جانب مشيخة الأزهر وعليه ستكون متوفرة من أجل الإستعلام عن النتائج من قبل الطلاب وأولياء أمورهم عبر إدخال رقم الجلوس.

رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب في الأزهر الشريف

ولكن حتى الآن لم تظهر النتائج ونحن بدورنا في موقع “كلمة” سنقوم بمساعدة الطلاب في جلب النتائج بمجرد ظهورها في موقع الأزهر التعليمي بعد أن نلتقى إستفساراً عن ذلك في التعليقات في المقال أدناه. وربما لم تتبقى سوى ساعات على رصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 للترم الثاني. ومن خلال هذا الرابط يمكن الإستعلام عن نتائج جميع مراحل التعليم الإبتدائية والإعدادية في جمهورية مصر العربية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

ومن المتوقع إعتماد نتائج شهادات كافة المراحل الأعدادية والإبتدائية لجميع المحافظات خلال الساعة القادمة في يوم الأثنين الموافق 10/6/2019. ويمكن الإستعلام عن نتائج الترم الثاني من خلال أدخال بيانات رقم الجلوس، دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد الأزهرية.

بدوره صرح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ان معدل نسب النجاح للعام 2018/2019 متقدمة، وانه سيتم إعتمادها من قبل وكيل الأزهر قبل أن تكون متوفرة، وقال في حديثه لليوم السابع من يوم السبت 8 يونيو، انه ان عمليات تصحيح الإمتحانات تم إنجازها ومراجعتها وستكون منشورة في خلال 48 ساعة القادمة.