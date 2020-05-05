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رابط الإستعلام عن ارقام جلوس طلاب الثانوية الازهرية 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

أعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف ارقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الازهرية لامتحانات العام الدراسي 2019 / 2020 م عبر بوابة الازهر الاليكترونية على الانترنت.

رابط الاستعلام عن رقم الجلوس على موقع بوابة الازهر الاليكترونية على الانترنت

http://www.azhar.eg/seatsNO.html

بعد الدخول على البوابة على الطالب ان يدخل رقمه القومي , ثم يقوم بطباعة رقم جلوسه واسم لجنته ورقمها ومقرها ومكتوب بها مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضا موجودة في كناشات الأعوام السابقة

جداول امتحانات الثانوية الازهرية 2020

تبدأ امتحانات الثانوية الازهرية 2020 للقسم الادبي والعلوم الاسلامية يوم الأحد 31 مايو 2020 وتنتهي يوم الأحد 5 يوليو 2020 , بينما القسم العلمي وثانوية البعوث تبدأ امتحاناته يوم السبت 3 مايو 2020 وتنتهي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 وثانوية البعوث تنتهي يوم الاثنين 29 يونيو 2020 .

من ناحيته أكد رئيس قطاع المعاهدالازهرية بالازهرية الشريف الشيخ/ علي خليل، على أن الامتحانات سوف تراعي الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة حاليًا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشددًا على أن الامتحانات لن تتجاوز المنهج الذي تم شرحه بالمعاهد، والذي انتهى في منتصف مارس الماضي.

وأوضح الشيخ/ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الاختبارات سوف تستمر إلى ما يزيد عن شهر، بحيث تكون هناك فترات زمنية مناسبة بين كل مادة وأخرى، حيث روعي أن تكون كل مادة في يوم واحد حرصًا على عدم وجود تجمعات للطلاب.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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