رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت أورج نتائج الصف الأول الثانوي 2019 من خلال رقم الجلوس في كافة المحافظات في دولة جمهورية مصر العربية ، حيث إعلنت في وقت سابق لجان التصحيح من أعمالها في تصحيح ورصد وجمع الدرجات قبل ان يتم إعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي . نوه وزير التربية والتعليم طارق شوقى أن نتيجة الصف الأول الثاني 2019 بنظام التابلت سوف يكون مختلف ، لأن ما تم من تطوير كان كبيراً ، وأن تجربة الإمتحانات كشفت ان الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد .
يذكر أن كافة الطلاب والطالبات قد بدأو في أداء الإمتحانات في اليوم 19 مايو الماضي ، وقد إستمرت كافة الإمتحانات حتي الأول من يونيو ، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الاول الثاني نحو 585980 طالب وطالبة على مستوي الجمهورية ، حيث يمكن الإستعلام من خلال الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق وذلك من خلال رقم الجلوس .
نصائح خلال إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. تعرف عليها
– اللون البرتقالي يرمز لـ معقول
– اللون الأخضر يدل على أنه أقل من التوقعات
-اللون الأسود هذا يعني أن الطالب سيحصل على فرصة ثانية.
إليكم رابط نتائج الأول الثانوي في مصر
- الخطوة الأولي: الدخول علي الرابط التالي، g10.emis.gov.eg.
- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة.
- الخطوة الثالثة: الضغط علي بحث.
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