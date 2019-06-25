رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت أورج نتائج الصف الأول الثانوي 2019 من خلال رقم الجلوس في كافة المحافظات في دولة جمهورية مصر العربية ، حيث إعلنت في وقت سابق لجان التصحيح من أعمالها في تصحيح ورصد وجمع الدرجات قبل ان يتم إعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي . نوه وزير التربية والتعليم طارق شوقى أن نتيجة الصف الأول الثاني 2019 بنظام التابلت سوف يكون مختلف ، لأن ما تم من تطوير كان كبيراً ، وأن تجربة الإمتحانات كشفت ان الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد .

يذكر أن كافة الطلاب والطالبات قد بدأو في أداء الإمتحانات في اليوم 19 مايو الماضي ، وقد إستمرت كافة الإمتحانات حتي الأول من يونيو ، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الاول الثاني نحو 585980 طالب وطالبة على مستوي الجمهورية ، حيث يمكن الإستعلام من خلال الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق وذلك من خلال رقم الجلوس .

نصائح خلال إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.. تعرف عليها

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلالم وقع كلمة دوت أورج العديد من النصائج التي أعلنت عنها وزارة التعليم في دولة المملكة العربية السعودية ، وذلك خلال إعلانه عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 عبر رابط الوزارة G10.emis.gov.eg، أن كل طالب سيحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، من خلال كارت يشمل 4 ألوان وهم :

– اللون الأزرق يرمز للتفوق

– اللون البرتقالي يرمز لـ معقول

– اللون الأخضر يدل على أنه أقل من التوقعات

-اللون الأسود هذا يعني أن الطالب سيحصل على فرصة ثانية.