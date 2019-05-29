الآن نتائج اختبار التحصيل الدراسي عبر موقع قياس Qiyas Results بالهوية فقط 1440 هـ

نتعرف من خلال هذه المقالة على نتائج قياس تحصيلي 1440 اختبار القدرات حيث أعلن المركز الوطني للقياس اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو عن ظهور نتائج التحصيل الدراسي وذلك عبر موقع قياس، وكان قد انهى الطلاب اختبار التحصيل الدراسي الفترة الثانية منذ أيام قليلة وذلك بعد أن اعلنت وزارة التعليم السعودية نتيجة الثانوية العامة 1440 هـ، وأصبح نتيجة الاختبار متاحة بالسجل المدني برقم الهوية فقط.

المركز الوطني للقياس، ويقيس اختبار القدرات العامة، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، ويقدم باللغة العربية.

وقد أكد متحدث مركز قياس الوطني ومدير الاتصالات والعلاقات بالمركز “إبراهيم الرشيد” على موعد إعلان نتائج قياس قدرات المذكور عالية، حيث من المقرر أن تمر عملية تصحيح إجابات الطلاب والطالبات بعدد من المراحل اعتباراً من إنشاء دورة الاختبار مروراً بمرحلة تصحيح بيانات الطلاب والطالبات المُختبرين وتحليل الاختبارات وموازنتها واحتساب درجات قياس، حتى الوصول إلى مرحلة إعلان نتائج قياس وإرسال نسخة من النتائج للجهات التعليمية المستفيدة من اختبارات قياس، ويتم الاستعلام عن قياس النتائج 1440 (القدرات العامة 1440) بواسطة اتباع رابط قياس تسجيل دخول بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية لملف المستفيد الخاص.

رابط موقع قياس تسجيل دخول المباشر بالسجل المدني

يتم التعرف على نتائج قياس Qiyas Results عبر موقع قياس تسجيل دخول إلى الملف الشخصي للمستفيد برقم السجل وكلمة المرور، وهنا نود التوضيح بأنه لا ليس هناك نجاحاً أو رسوباً في اختبار القدرات العامة، وإنما يتم حصول الطالب المُختبر على درجة يكون أقصاها مائة درجة، ويتضح وزن الدرجة الحاصل عليها الطالب عند التقديم للجهة التعليمية التي يرغب بها، ولا يتم مقارنة درجة القدرات العامة بالنسبة الحاصل عليها الطالب أو الطالبة في شهادة الثانوية العامة أو بأي اختبار آخر، فلكلٍ من هذه الاختبارات أهدافه المُحددة.

يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا).

يهدف اختبار القدرات العامة إلى:

قياس القدرة التحليلية وفهم المقروء وحل المسائل الرياضية. مخصص لخريجي المرحلة الثانوية بدأً من الصف الثاني ثانوي. مطلوب للخريجين عند التقدم للجامعات والكليات وبعض الكليات العسكرية. له قسمان , قسم لفظي وقسم كمي.

يهدف اختبار القدرات العامة للجامعيين إلى: