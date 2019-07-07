رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالإسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية نتابع مع كل أهالي وطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري كل ما هو جديد وأخر تطورات النتيجة وايضا سنعرض لكم رابط بوابة الأزهر التعليمية والتي يعرض عليها جميع نتائج مراحل التعليم الأزهرية ومن المتوقع أن يكون موعد ظهور النتيجة يوم 15 من الشهر الجاري بجميع شعبها علمي وأدبي, حيث بدأ التصحيح منذ بداية الشهر الحالي وعلى حسب التصريحات فإن مدة تصحيح الأوراق وإعلان النتيجة في الكنترولات تستغرق حوالي أسبوعين حيث يترقب الطلاب والأهالي النتائج بفارغ الصبر لأن مرحلة الثانوية تعتبر أهم مرحلة في التعليم وهي التي تحدد مصير الطالب في مشواره الجامعي فهناك من يسعى لدخول كليات الطب أو الصيدلة أو الهندسة و التجارة والحقوق فهذه المرحلة هي التي تحدد للطالب مشواره الجامعي.

نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم ورقم الجلوس.

من المقرر أن يتم عرض نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري في منتصف الشهر الجاري على بوابة الازهر التعليمية بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح إجابات الطلاب ورصد درجاتهم ونشرها على الموقع الأزهري وقبل نشرها على الموقع سوف يتم الاعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي لوكيل الأزهر الشيخ صالح عباس وسيعلن عن أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة كما سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الأزهر .

نسبة نجاح طلاب الثانوي الأزهري

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح هذا العام جيدة جدا وأعلى من العام الماضي حيث وصلت نسبة النجاح إلى 69%, كما أشاد وكيل الأزهر بنجاح مرور فترة الامتحانات التي لم تشهد أي شكاوي من الطلاب أو المرقبين كما أكد على أن الاسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

يقوم الطالب باتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على النتيجة فور ظهورها.

الدخول عبر شبكة الانترنت على بوابة الأزهر الموقع التعليمى بوابة الازهر الالكترونية

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس

الضغط على كلمة البحث.

أسرة موقع كلمة تتمنى النجاح لجميع الطلاب وفي حال وجود صعوبة في الاستعلام عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والاسم و سنستعلم لكم عن نتائجكم.