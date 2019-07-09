رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة نتابع مع كل طلاب الصف الثالث الثانوي كل ما تعلن عنه وزارة التربية والتعليم بخصوص النتيجة وايضا سنعرض لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي سوف يعرض النتيجة فور ظهورها بعد الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم 18 من الشهر الجاري بجميع الشعب أدبي وعلمي ويترقب الطلاب النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم وينتظرون التنسيق الجامعي لمعرفة الكليات التي سيدخلونها وهذة المرحلة هى اهم مرحلة في مراحل التعليم .

مؤشرات نسبة النجاح التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم

أعلنت الوزارة أن الكنترولات انتهت من تصحيح العينات العشوائية في العديد من المواد وأشارت أن نسبة النجاح هذا العام جيدة جدا وأعلى من نسبة نجاح العام الماضي وبالرغم من أن نسبة النجاح عالية إلى أن هذا أثار قلق الكثير من الطلاب والأهالي خوفا من ارتفاع التنسيق للكليات التي يكون عليها ضغط مثل كليات القمة في العلمي والأدبي ولكن على حسب التصريحات بأن التنسيق لن يختلف كثيرا عن العام الماضي.

وبحسب تصريحات خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات أن نسبة طلاب الثانوية العامة لهذا العام مبشرة , خاصة بعد ظهور نتيجة العينات العشوائية بعد تصحيحها حيث بلغت نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع بنسبة نجاح 95.5% , أما مادة الجغرافيا فبلغت 94% بينما الكيمياء بنسبة 83.4% ونأتي لمادة الفيزياء 85.4% .

استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي.

حيث ذكر مدير الإدارة العامة للامتحانات رئيس امتحان الثانوية العامة خالد عبدالحكم،في اخر تصريحاته , أن اموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي سيتم اعلانه في مطلع الأسبوع القادم،وذلك بعد الانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات للعام الدراسي2019.

وعند ظهور النتيجة يمكنك معرفتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كما يكمنك معرفة التنسيق tansik.egypt تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب للجامعات والمعاهد المصرية.

وطريقة معرفة نتيجتك هي الدخول على الموقع وتقوم بتحديد الشعبة علمي أو أدبي

ثم تقوم بادخال رقم الجلوس الخاص بك اإسمك ثم تقوم بالضغط على عرض النتيجة.