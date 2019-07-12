منذ أن انتهت امتحانات الثانوية العامة أوائل شهر يوليو الجاري، ويعيش طلاب وطالبات الثانوية العامة حالة من الترقب والتوتر انتظاراً لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك نتيجة لما هو متوارث منذ سنوات طويلة من أن مستقبل الطالب أو الطالبه يتوقف على مجموعه الذي حصل عليه فى نتيجة الثانوية العامة، بسبب تقسيم الكليات الجامعية إلى كليات قمة وأخرى غير قمة.

وتحاول الدولة جاهدة لتغيير تلك النظرة، حيث لم تعد هناك كليات قمة وأخرى دون ذلك، خاصة وأن الكليات التي تم تسميتها بكليات قمة أصبح يخرج منها عدد كبير من الطلاب ولا يجدون فرص عمل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

صباح يوم الاحد الموافق 14 يوليو 2019 ستقوم وزارة التربية والتعليم بعقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وأسماء الطلاب الأوائل، بعدها بساعات قليله ويكون ذلك بعد ظهر الأحد ستكون نتيجة الثانوية العامة متاحة للطلاب للأستعلام عنها عبر الرابط التالي، حيث يمكن للطالب بإدخال رقم جلوسه للحصول على النتيجة، كذلك فإن الوزارة تقوم بإعطاء بعض المواقع الالكترونية أحقية عرض نتيجة الثانوية العامة وذلك بعد دفع المصروفات الخاصة بذلك.

ونحن بدورنا ومن خلال موقعنا المتميز فإننا على اتم الاستعداد لمساعدتكم في الحصول على نتيجة الثانوية العامة، فقط قم بترك رسالة أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس.

من جهة أخرى فقد أكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي بسبب سهولة الامتحانات عن الأعوام الماضية.