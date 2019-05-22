رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية- عبر البوابة الإلكترونية monofeya.gov

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية، يترقب العديد بل الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 والتي من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، ونشير هنا إلى أن امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 8 مايو الجاري وانتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، وعبر موقعنا “كلمة دوت أورج” سنقوم بتوضيح كافة المعلومات المتعلقة ب نتيجة الشهادة الإعدادية مع إرفاق رابط الاستعلام المنوط به رفع وإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية

ومن جانبه، أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية على أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني تمت على أكمل وجه وفي سلام وأمان، ولم ترد أي شكاوى سواء من الناحية الأمنية أو من أي اختيار، حيث أشار سيادته على أن جميع أسئلة المواد الدراسية لم تخرج عن الكتب المدرسية.

وقد صرح سيادته عن عدد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذين تقدموا لأداء اختبارات آخر العام الدراسي 2019، حيث بلغ عددهم 64973 طالبة طالبة، تم توزيعهم على 379 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 – المنوفية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية، حيث أوشكت كنترولات الإعدادية على الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب، حيث سيتم اعتمادها من قبل السيادة المحافظة ومن ثن رفعها على الموقع الرسمي المنوط له رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية وهو الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية