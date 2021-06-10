رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021 برقم الجلوس

يترقب اولياء امور الطلاب في جميع المحافظات بشكل كبير الاعلان رسميا عن نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني، وبشكل خاص نتائج محافظة القاهرة، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني رسميا يوم السابع من شهر يونيو الجاري، حيث بدأ الطلاب الامتحانات رسميا في يوم الاول من شهر يونيو واستمرت الامتحانات لمدة 6 ايام متصلة، لذلك يرغب اولياء الامور في هذا التوقيت في التعرف على تفاصيل طرح نتيجة الطلاب خلال الايام القادمة، وسوف نستعرض الان تفاصيل الاستعلام الكترونيا عن نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة برقم الجلوس.

نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2021

تبعا للجدول الامتحاني الخاص بمحافظة القاهرة للشهادة الاعدادية الذي تم تم تحديده بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فقد أتم طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات الترم الثاني رسميا في يوم 7 من شهر يونيو، وقد اكدت وزارة التربية التعليم انه في نفس اليوم قد بدأت عملية تصحيح الامتحانات للطلاب في جميع الادارات التعليمية ويتم الان عملية رصد الدرجات تمهيدا لطرحها خلال الايام القليلة القادمة، حيث نوهت الوزارة ان النتائج سوف يتم طرحها فور الانتهاء من عملية مراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب على الفور.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

اكدت وزارة التربية والتعليم ان نتائج طلاب الشهادة الاعدادية من محافظة القاهرة سوف يتم طرحها الكترونيا عبر البوابة الرسمية التابعة لمحافظة القاهرة وهي بوابة التعليم الاساسي، على ان يقوم الطلاب بالاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم عن طريق رقم الجلوس الخاص بهم، وسوف تظهر تفاصيل الدرجات الخاصة بالامتحانات على الفور عند طرحها رسميا من قبل وزارة التربية لتعليم واعتمادها من محافظة القاهرة.