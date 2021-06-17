رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات برقم الجلوس 2021

حالة من الانتظار والترقب تجتاح الكثير من الطلاب واولياء الامور في هذا التوقيت في جميع انحاء الجمهورية، وذلك بسبب الرغبة في الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الاعدادية، وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب الشهادة الاعدادية من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي 2021 خلال الايام الماضية، حيث بدأت الامتحانات رسميا في أولى ايام شهر يونيو الجاري، واعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية انه في خلال هذه الساعات سوف يتم طرح نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات الكترونيا من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بكل محافظة، وسوف نوضح الان الرابط المستخدم في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2021

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان من وزارة التربية والتعليم ان نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي في المرحلة الاخيرة لها في هذا التوقيت، حيث من المقرر ان يتم الاعلان عن النتائج رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات في جميع المحافظات ومن المنتظر ان يتم اعتماد النتائج تمهيدا لطرحها، حيث شهدت الساعات الاخيرة اعلان بعض المحافظات رسميا عن نتائج الطلاب، والتي تم الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة الخاصة بالطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2021

سهلت وزارة التربية والتعليم امكانية الحصول على نتائج الطلاب الشهادة الاعدادية وذلك من خلال ما يلي.

الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

تحديد نتيجة الامتحانات.

اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب او الطالبة.

ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على ايقونة الاستعلام لتظهر النتائج على الفور متضمنة المجموع الكلي والدرجات.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي2021