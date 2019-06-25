رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي تراكمي عبر موقع g10.emis.gov.eg

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ظهرت أمس حيث أعلن الدكتور طارق شوقي اعتمادها من خلال عقد مؤتمر صحفي وأوضح ان نسبة النجاح هذا العام بلغت 91.4% فيما تعد نسبة كبيرة بالنسبة لتطبيق نظام التعليم الجديد وتجربة خطة التطوير الحديثة، ولجميع الراغبين في الحصول على نتيجة أولى ثانوي من خلال رابط وزارة التربية والتعليم، بينما أتاحت الوزارة رابط أخر رسمي لـ الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي نتائج الامتحانات التراكمية عبر رابط g10.emis.gov.eg ومن خلاله تتمكن من معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي للطالب أو الطالبة ولكن يعرض (ناجح أو راسب) لا يعرض نتيجة تفصيلية.

وفي هذا الصدد لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال رابط رسمياً ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بنسبة نجاح 91.4% عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

أما عن نتائج الدبلومات قريباً جداً عن طريق رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 | نتيجة دبلوم (صناعي – تجاري – زراعي) عبر بوابة التعليم الفني.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

وصرح الوزير أن الوزارة سوف تفتح رابط جديد للطلاب والطالبات للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي التفصيلية وذلك يوم الخميس القادم بإذن الله، وذلك باستخدام كود الطالب على أن تكون النتيجة عبارة عن منقسمة إلى أربعة ألوان على النحو التالي:-

اللون الأزرق يعني أن النتيجة ممتازة جداً.

اللون البرتقالي يعني أن نتيجة الطالب متوسطة مقبولة.

اللون الأخضر هو ما يعني أن النتيجة أقل التوقعات.

اللون الرمادي هذا يعني أن الطالب راسب وله فرصة ثانية.

وأشار الوزير أن الرابط الجديد يعرض نتيجة الصف الأول الثانوي تفصيلية مع الألوان الأربعة بالإضافة إلى نصائح لكل طالب أو طالبة من أجل تحسين مستواهم على حسب النتيجة.