رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس بمحافظة القاهرة

نتابع معكم نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني بمحافظة القاهرة،في خلال الأيام القليلة سوف تكون نتيجة الصف الثاني الإعدادي ستكون متاحةلجميع الطلاب والطالبات بمحافظة القاهرة عبر الموقع الإلكتروني بوابة نتائج التعليم الأساسي،حيث لقد أنهي الطلاب والطالبات الامتحانات في جميع المواد الدراسية للصف الثاني الإعدادي منذ أيام قليلة وينتظرون إعلان ظهور النتيجة بفارغ الصبر ،ومن خلال مقالنا ننشر لكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادى الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة بجميع الأدارات التعليمية

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني

لقد أنتهت أعمال التصحيح والكنترول وأوراق الإجابات للطلاب للصف الثاني الإعدادي بجميع المدارس وايضا تم الانتهاء من رصد درجات الطلاب وسيتم بعد ذلك اعتماد النتيجة رسمياً من قبل المحافظ،وكذلك رفع النتيجة الصف الثاني الإعدادى للفصل الدراسى الثاني علي مواقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة .

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس محافظة القاهرة

يستطيع جميع الطلاب الصف الثاني الإعدادى الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة للاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم