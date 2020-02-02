رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2020

تُعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 من الساعة الثالثة عصراً نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول للعام الدراسي 2019 / 2020 ويمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة نتيجته من خلال شبكة الانترنت من خلال منصة موقع بوابة الثانوية العامة، بعد أن تم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي صباح اليوم بالمدارس.

وصرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2019 / 2020 فى المدارس صباح اليوم الأحد، حيث أن امتحان الصف الأول الثانوي كان ورقياً، بينما امتحان نصف العام للصف الثاني الثانوي كان على أجهزة التابلت.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2020

أما عن خطوات وطريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي فإنه يمكن معرفة نتيجة أى طالب من خلال الدخول على موقع الرابط المخصص لظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة فور إعلانها مباشرة.

الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الصف الثاني الثانوي من هنا.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، وفى حالة كون الطالب يحمل أية جنسية أخري غير مصرية يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس ورقم الكود الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة “تحميل مؤشر الآداء” فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل.

كما أكدت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من أداء امتحان نصف العام للصف الثاني الثانوي من خلال التابلت، بسبب أى ظروف خارجة عن إرادة الطالب، وتم امتحان بعض المواد ورقياً، أكد الوزير بأن نتيجة هذه المواد لن يتم إعلانها الأن ولكن سيتم إعلانها فى وقت لاحق.