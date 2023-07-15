رابط التسجيل جامعة الكويت 2024/2023 portal.ku.edu.kw

يبدأ التسجيل في جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2024/2023 للطلبة الراغبين في الإلتحاق بجامعة الكويت من حملة الثانوية العامة خريجي 2023/2022 و 2022/2021، التقديم لجامعة الكويت أون لاين عبر رابط موقع التسجيل الرسمي للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات.

التسجيل في جامعة الكويت 2023

فتح موقع رابط التسجيل في جامعة الكويت 2023-2024 يبدأ من اليوم السبت 15 يوليو 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي عن نسب القبول في جامعة الكويت هي 78% الحد الأدنى لطلبة القسم الأدبي، 70% الحد الأدنى للقبول لطلبة القسم العلمي.



رابط التسجيل جامعة الكويت 2023-2024:

قالت الدكتورة رواء سعود الجارالله القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل أنه سوف يتم قبول كل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المتقدمين للجامعة وتنطبق عليهم كل الشروط، هذا وسوف يتم الكشف عن نتائج القبول بعد ساعات من نهاية موعد التقديم، رابط التسجيل جامعة الكويت 2023-2024 هو:

portal.ku.edu.kw/admission

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والالتحاق بكليات جامعة الكويت.