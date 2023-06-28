رابط التسجيل في اختبارات القبول جامعة عبدالله السالم 2024/2023

أُعلن رسميًا عن فتح رابط التسجيل في امتحانات القبول بجامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت للعام الدراسي الجديد 2024/2023، حيث تشترط جامعة عبدالله السالم لقبول الطلاب بها اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية واختبار الرياضيات، يذكر أن جامعة عبدالله السالم تبدأ عملها رسميًا مع بداية العام الدراسي الجديد، لتكون إحدى خطط التعليم الجامعي بالكويت إلى جانب جامعة الكويت والتعليم التطبيقي.

اختبارات القبول جامعة عبدالله السالم

تم تحديد النسب الدنيا في الثانوية العامة لمن يرغب في التسجيل في اختبارات القبول القدرات جامعة عبدالله السالم 2023-2024، حيث تقبل الجامعة حملة الثانوية العامة حد أدنى للقسم العلمي 80% وحد أدنى للقسم الأدبي 85%، اختبارات القبول في اللغة الإنجليزية والرياضيات.

رابط التسجيل اختبارات القبول جامعة عبدالله السالم:

اختبار اللغة الإنجليزية قدرات جامعة عبدالله السالم مدته 80 دقيقة في مهارات القراءة مهارات الكتابة، اختبار الرياضيات 80 دقيقة متوفر باللغتين العربية والإنجليزية في المنطق والإحصاء والجبر والدوال الرياضية، رابط التسجيل في اختبارات القبول جامعة عبدالله السالم 2023 هو:

https://aasu.edu.kw/admissions2023

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.