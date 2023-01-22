رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444 الفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في الكليات التقنية للفصل التدريبي الثالث 2023، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444 للبنين والبنات، وهو رابط التسجيل في المعاهد المهنية، هذا ويبدأ التسجيل لبرنامج البكالوريوس في الكليات التقنية من اليوم الأحد 22 يناير 2022، على أن يبدأ التسجيل لبرامج الدبلوم والمعاهد يوم الأحد القادم الموافق 29 يناير 2023.
رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444
- أعلنت المؤسسة العامة للتدريب أن التسجيل في الكلية التقنية سيكون عبر بوابة القبول الموحدة.
- التسجيل في الكلية التقنية للبنين صباحي ومسائي، للبنات مسائي فقط من اليوم الأحد 29 جمادى الثاني 1444 حتى يوم الخميس 4 رجب 1444.
- التقديم لبرنامج الدبلوم صباحي ومسائي من يوم الأحد 7 رجب إلى يوم الخميس 11 رجب 1444.
- التقديم لحملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
- رابط التسجيل في الكلية التقنية هو https://adm.tvtc.gov.sa/registration
- يذكر أن الفصل التدريبي الثاني قد شهد قبول أكثر من 50 ألف متدرب ومتدربة.