رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444 الفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في الكليات التقنية للفصل التدريبي الثالث 2023، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444 للبنين والبنات، وهو رابط التسجيل في المعاهد المهنية، هذا ويبدأ التسجيل لبرنامج البكالوريوس في الكليات التقنية من اليوم الأحد 22 يناير 2022، على أن يبدأ التسجيل لبرامج الدبلوم والمعاهد يوم الأحد القادم الموافق 29 يناير 2023.

رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444