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رابط التسجيل في جامعة الكويت 2022/2021 وخطوات التقديم portal.ku.edu.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط التسجيل في جامعة الكويت رابط التسجيل في جامعة الكويت

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، أعلنت وزارة التعليم العالي عن خططها لخريجي الثانوية لاختيار خطة من خطط الوزارة الثلاثة وهي: التعليم في جامعة الكويت، البعثات الداخلية، البعثات الخارجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في جامعة الكويت لكل من تنطبق عليه شروط التقديم، هذا ويبدأ التسجيل في الجامعة من 4 يوليو حتى 14 يوليو 2021، هذا وقد أكدت وزارة التعليم العالي أنه على حامل الثانوية التسجيل في خطة واحدة فقط.

1 التسجيل في جامعة الكويت 2021
2 رابط التسجيل في جامعة الكويت 2021
3 خطوات التسجيل في جامعة الكويت

التسجيل في جامعة الكويت 2021

يحق التسجيل في جامعة الكويت لحملة الثانوية العامة 2020/2019 و 2021/2020، الحد الأدنى للقبول في جامعة الكويت لهذا العام 70% للقسم العلمي، 78% حد أدنى للقسم الأدبي، هذا وتعتبر الدراسة الجامعية في الكويت البوابة للحياة العملية والوظيفية بعد ذلك، لذا يجب على الطالب والطالبة اختيار التخصص المناسب له، والذي من خلاله يحصل على الوظيفة المناسبة في المستقبل.

رابط التسجيل في جامعة الكويت 2021

كما ذكرنا من قبل، يبدأ التسجيل في جامعة الكويت من اليوم الأحد 4 يوليو ويستمر حتى يوم 14 يوليو 2021، بينما تم تأجيل التسجيل في كليات ومعاهد التطبيقي، هذا ويجب أن يقوم الطالب باختيار كافة الرغبات المتاحة أمامه حتى يحصل على فرصته كاملة، رابط التسجيل في جامعة الكويت هو:
portal.ku.edu.kw/admission
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

خطوات التسجيل في جامعة الكويت

  • عند الدخول على الرابط، يجب أن تقوم بتجهيز البطاقة المدنية وجواز السفر.
  • عند الدخول على رابط التسجيل في جامعة الكويت يكون اسم المستخدم هو الرقم المدني الخاص بك، كلمة المرور هي أخر خمسة أرقام من الرقم المدني.
  • بعد تسجيل الدخول تدخل على صفحة المعلومات ويجب قراءة تلك المعلومات جيدًا.
  • ثم تختار تقديم طلب التحاق.
  • بعد ذلك تأتي صفحة المعلومات، حيث يجب إدخال المعلومات بطريقة صحيحة.
  • بعد ذلك خطوة إدخال IBAN يجب أن يكون خاص بالطالب لاستلام الإعانة.
  • تختار استمرار حتى تصل إلى صفحة الرغبات.
  • يجب أن تضع كل الرغبات المتاحة لك.
  • تقوم بتقديم طلب الالتحاق، وترفع المستندات المطلوبة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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