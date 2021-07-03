رابط التسجيل في جامعة الكويت 2022/2021 وخطوات التقديم portal.ku.edu.kw

بعد ظهور نتائج الثانوية العامة، أعلنت وزارة التعليم العالي عن خططها لخريجي الثانوية لاختيار خطة من خطط الوزارة الثلاثة وهي: التعليم في جامعة الكويت، البعثات الداخلية، البعثات الخارجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في جامعة الكويت لكل من تنطبق عليه شروط التقديم، هذا ويبدأ التسجيل في الجامعة من 4 يوليو حتى 14 يوليو 2021، هذا وقد أكدت وزارة التعليم العالي أنه على حامل الثانوية التسجيل في خطة واحدة فقط.

التسجيل في جامعة الكويت 2021

يحق التسجيل في جامعة الكويت لحملة الثانوية العامة 2020/2019 و 2021/2020، الحد الأدنى للقبول في جامعة الكويت لهذا العام 70% للقسم العلمي، 78% حد أدنى للقسم الأدبي، هذا وتعتبر الدراسة الجامعية في الكويت البوابة للحياة العملية والوظيفية بعد ذلك، لذا يجب على الطالب والطالبة اختيار التخصص المناسب له، والذي من خلاله يحصل على الوظيفة المناسبة في المستقبل.

رابط التسجيل في جامعة الكويت 2021

كما ذكرنا من قبل، يبدأ التسجيل في جامعة الكويت من اليوم الأحد 4 يوليو ويستمر حتى يوم 14 يوليو 2021، بينما تم تأجيل التسجيل في كليات ومعاهد التطبيقي، هذا ويجب أن يقوم الطالب باختيار كافة الرغبات المتاحة أمامه حتى يحصل على فرصته كاملة، رابط التسجيل في جامعة الكويت هو:

portal.ku.edu.kw/admission

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

خطوات التسجيل في جامعة الكويت