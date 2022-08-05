رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022 في الكويت

أُعلن عن موعد التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية 2022-2023 في الكويت للعام الدراسي الجديد، حيث قالت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي لها أن التسجيل سوف يكون عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، خطة شواغر البعثات الخارجية في الكويت، واحدة من خطط الدراسة الجامعية للطالب الكويتي التي توفرها وزارة التعليم العالي للطالب الكويتي، والتي تسعى إلى استيعاب أكبر عدد من الطلاب الكويتيين في مرحلة التعليم العالي.

التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022

أعلنت المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي الأستاذة فاطمة السنان أن موعد فتح رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022 سوف يكون يوم الأحد 7 أغسطس 2022، ويستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، التسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة للطلبة الكويتيين وما يعادلها من العامين الدراسيين 2021-2022 و 2020-2021.

رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022

يجب على الطالب قراءة شروط التسجيل جيدًا قبل التقديم، كما يجب عليه رفع كل المستندات المطلوبة خلال عملية التسجيل، وعليه ان يختار على الأقل ثماني رغبات، رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2023/2022 هو:

http://mohe.edu.kw/

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع والنجاح في دراستهم الجامعية.