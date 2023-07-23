رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية 2023 الكويت

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية 2024/2023 للطلبة الكويتيين من حملة الثانوية العامة وقالت الأستاذة لمياء الملحم وكيل وزارة التعليم العالي أن التسجيل في خطة الشواغر يبدأ من اليوم الأحد 23 يوليو 2023 ويستمر حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، وقالت الوكيلة أن التسجيل يتم عبر الموقع الرسمي للوزارة وفق الشروط المنشورة.

خطة شواغر البعثات الخارجية 2024/2023

يجب على الراغبين في التسجيل على رابط خطة شواغر البعثات الخارجية 2023-2024 قراءة والإطلاع جيدًا على التخصصات المدرجة في الخطة، وتوصيفها العلمي، وشروط القبول بالجامعات لكل تخصص، وقد تم إدراج التخصصات في خطة شواغر البعثات الخارجية بالنسب المئوية المعتمدة بخطة البعثات السنوية.

رابط التسجيل شواغر البعثات الخارجية 2023

تعتبر خطة البعثات الخارجية واحدة من خطط وبرامج التعليم الجامعي في الكويت والمقدمة من وزارة التعليم العالي للطالب الكويتي، حيث يبحث المتفوقون عن استكمال دراستهم الجامعية في أفضل جامعات العالم، رابط التسجيل شواغر البعثات الخارجية 2023:

https://www.mohe.edu.kw/site/AR/eServices/ServiceDetails/7?PageID=3

لا يحق للطالب التسجيل في خطة الشواغر إذا قام بالتسجيل في أي من خطط الوزارة الأخرى (جامعة عبدالله السالم، جامعة الكويت، هيئة التعليم التطبيقي، خطة المنح الدراسية لخارج الكويت).