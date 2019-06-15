رابط التسجيل لإختبارات القدرات للجامعات 2019/ لطلبة الثانوية العامة والشهادات المعادلة

أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والشهادات الفنية، يسعدنا التواجد معكم اليوم من خلال موقعنا “كلمة”، للتعرف على كيفية التقديم إلكترونياً لإختبارات القدرات للكليات التي تشترط إجتياز إختبارات القدرات بالإضافة للمجموع الذي يؤهل طالب المرحلة الثانوية والشهادات المعادلة للدخول لهذه الكليات، ويتم التسجيل لهذه الإختبارات إلكترونياً عبر خطوات يتم العمل عليها وإتباعها لسلامة التسجيل.

هذا وقد أكدت وزارة التعليم العالي على ضرورة أن يتم التقديم للقدرات فور الإنتهاء من إمتحانات الثانوية العامة، والمقرر لها أن تنتهي في نهاية الشهر الحالي، بحيث يتم إتباع التعليمات والخطوات التي سنوضحها للتسهيل على متابعينا في عملية التسجيل الإلكتروني، الذي من المقرر أن يتم البدء في التسجيل يوم 3/7/2019 وحتي 23 يوليو.

طريقة تسجيل لإختبارات القدرات إلكترونياً

الدخول عبر موقع التنسيق والتسجيل الإلكتروني.

كتابة رقم جلوس الطالب والرقم القومي.

يتم مراجعة البيانات الخاصة بالطالب ” الرقم القومي- رقم الجلوس- الاسم بالكامل- المحافظة- الإدارة التعليمية- المدرسة- الشعبة سواء علمية أو أدبية”.

يقوم الطالب بإختيار الإختبار الخاص بالكلية المراد التقديم لها مع تحديد مواعيد إجراء الإختبار وأماكن الإختبارات.

يقوم الطالب بالتأكد من موعد الإختبار ومكانه عن طريق طباعة إيصال بذلك.

الكليات التي لها إختبارات قدرات

كلية التربية الموسيقية بالزمالك “جامعة حلوان”.

كلية التربية الفنية “جامعة المنيا”.

كلية الفنون الجميلة قسم فنون وقسم عمارة.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية وقسم التربية الموسيقية.

كلية التربية بالإسماعيلية “جامعة قناة السويس” شعبة التربية الفنية والموسيقية.

كلية التربية الفنية “جامعة السويس” شعبة التربية الفنية.

كلية الفنون التطبيقية في جامعات “حلوان- دمياط- بنها- بني سويف”.

يعتبر التسجيل الإلكتروني لإختبار القدرات هو الطريق الوحيد للدخول للكليات السابق ذكرها، وتكون الكليات التي يستلزم وجود إختبارات للقدرات للدخول بها هي القائمة بأعمال القدرات والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص.