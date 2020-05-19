رابط التقديم لطلبات ترقي المعلمين .. التعليم تعلن بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني

لن تتوقف الحياة بسبب أزمة كورونا، فهناك البدائل التقنية اللازمة للاستمرار في الأنشطة الحياتية، ولا سيما التعليم والتعلم، وبسبب توفر البنية التحتية التكنولوجية التي تم تأسيسها

في منظومة التعليم الحديث، فأصبحت وزارة التربية والتعليم المصرية تجد الحل لكل مشلكة، فامتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية تمت برفع الأبحات على المنصة المعدة، وامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي تمت على التابلت، كما كان لديها الحل المناسب لتأهيل وتدريب المعلمين عن بعد .

البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين

وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على بدء برنامج لتدريب عن بعد للمعلمين، المرشحين للترقية للعام للعام 2020/2019م، حيث ينقسم البرنامج الرقمى للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقية إلى قسمين، الفئة الأولى منه للمتقدمين إلى ترقية (معلم – معلم أول)، أما الفئة الثانية فهي للمتقدمين لترقية (معلم أول أ – معلم خبير)، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020م، وذلك ضمن إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم .

موعد بداية التدريب للمعلمين المرشحين للترقية

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، أنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقي للعام 2020/2019م، للفئة الأولى المرشحة للترقي إلى (معلم – معلم أول)، وكذلك الفئة الثانية المرشحة للترقي إلى (معلم أول أ – معلم خبير)، ضمن إطار التوجه القوي للوزارة للتحول الرقمي، مشيرًا أنه من المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.

رابط التقديم لطلبات ترقي المعلمين

أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يجب على المعلمين القيام بقراءة الإرشادات عند بدء الدخول على المنصة المعدة للتدريب عن بعد، مشيرة إلى أن تلك الإرشادات سوف توجه

المعلم للاستخدام الأمثل للمنصة، كما يجب عليه الالتزام بميعاد الحجز، وفى حالة عدم تمكنه من الحجز فى الموعد المقرر بالجدول، متاح له أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ مع المعلمين المتخلفين عن مواعيدهم، ويمكن الحجز الإلكتروني من خلال رابط الموقع الرسمى للأكاديمية ( إضغط هنا ) .