رابط التقديم للصف الأول الابتدائي وخطوات التسجيل لأولياء الأمور جميع المدارس

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد فنجد ان اكثر ما يشغل فئة كبيرة من الأشخاص في هذا التوقيت بشكل كبير من أولياء الأمور هو التعرف على الرابط والخطوات المستخدمة في التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي، وذلك بالنسبة لجميع المحافظات لكافة المدارس الحكومية و الخاصة واللغات، حيث سهلت وزارة التربية والتعليم إمكانية التسجيل للطلاب بشكل الكتروني بدلا من اتباع الطرق التقليدية في عملية التقديم، وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الايام الماضية عن فتح باب التسجيل للطلاب للصف الاول الابتدائي من قبل اولياء الامور في جميع المحافظات لجميع المدارس المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الرابط الالكتروني المستخدم في التقديم لطلاب الصف الاول الابتدائي وكذلك الخطوات المستخدمة في التسجيل.

رابط التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي جميع المدارس

اعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية عن فتح التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي لقي جميع المحافظات لكافة المدارس الحكومية والخاصة واللغات، وذلك بداية من يوم 1 من شهر يونيو وحتى يوم 30 من الشهر نفسه، حيث خصصت الوزارة الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل، حيث يتم ذلك مباشرة من خلال موقع تقديم اولي ابتدائي.

خطوات التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي

سهلت وزارة التعليم التسجيل لطلاب الصف الاول الابتدائي بشكل الكتروني، على ان يتم اتباع مجموعة من الخطوات السهلة وهي على النحو التالي.