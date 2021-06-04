رابط الصف الأول الابتدائي 2022 وخطوات التقديم للعام الدراسي الجديد

يبدأ الآن أولياء الأمور في التقديم على رابط الصف الأول الابتدائي 2022 لأولادهم للالتحاق بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمرحلة الابتدائية عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، مشيرة إلى أنه يمكن لأولياء الأمور إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي واختيار التقديم للصف الأول الابتدائي أو لرياض الأطفال للراغبين في إلحاق أولادهم بالتعليم الرسمي للغات.

رابط الصف الأول الابتدائي 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم على رابط الصف الأول الابتدائي 2022 متاح لكافة أولياء الأمور بجميع المحافظات، وأن التقديم سيكون عبر موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، وأن على أولياء الأمور اختيار الإدارة التعليمية بحسب مكان الإقامة، أي الموقع الجغرافي الذي يقيم به، مع ضرورة التأكد من السن الملائم والمحدد من قبل الوزارة للالتحاق بالصف الأول الابتدائي والذي يبدأ من ستة أعوام.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

يجب اتباع الخطوات الأتية للتقديم في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد، وتعبئة البيانات من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر وشهادة ميلاد الطفل.