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رابط الصف الأول الابتدائي 2022 وخطوات التقديم للعام الدراسي الجديد

بواسطة رحاب على
رابط الصف الأول الابتدائي رابط الصف الأول الابتدائي

يبدأ الآن أولياء الأمور في التقديم على رابط الصف الأول الابتدائي 2022 لأولادهم للالتحاق بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمرحلة الابتدائية عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، مشيرة إلى أنه يمكن لأولياء الأمور إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي واختيار التقديم للصف الأول الابتدائي أو لرياض الأطفال للراغبين في إلحاق أولادهم بالتعليم الرسمي للغات.

رابط الصف الأول الابتدائي 2022
رابط الصف الأول الابتدائي 2022
1 رابط الصف الأول الابتدائي 2022
2 خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

رابط الصف الأول الابتدائي 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم على رابط الصف الأول الابتدائي 2022 متاح لكافة أولياء الأمور بجميع المحافظات، وأن التقديم سيكون عبر موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، وأن على أولياء الأمور اختيار الإدارة التعليمية بحسب مكان الإقامة، أي الموقع الجغرافي الذي يقيم به، مع ضرورة التأكد من السن الملائم والمحدد من قبل الوزارة للالتحاق بالصف الأول الابتدائي والذي يبدأ من ستة أعوام.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

يجب اتباع الخطوات الأتية للتقديم في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد، وتعبئة البيانات من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر وشهادة ميلاد الطفل.

  1. الدخول على رابط الصف الأول الابتدائي 2022.
  2. تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة عدم وجود حساب مسجل يجب النقر على إنشاء حساب ولي الأمر وإضافة البيانات المطلوبة من واقع بطاقة الرقم القومي وإنشاء حساب جديد للدخول والتقديم للصف الأول الابتدائي
  3. اختيار تسجيل التقديم للصف الأول الابتدائي.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة من الرقم القومي الخاص بالطفل والاسم وتاريخ الميلاد في 1 أكتوبر والإدارة التعليمية.
  5. اختيار المدارس بالترتيب بحسب الأولوية والقرب من محل الإقامة.
  6. التأكد من كافة البيانات المسجلة.
  7. طباعة الاستمارة عقب الانتهاء من عملية التقديم وإرسال الطلب.
رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

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