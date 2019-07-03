رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 | على بوابة المسار الالكتروني | http://www.haj.gov.sa

أعلنت وكالة الأنباء السعودية منذ قليل عن بداية التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، وذلك من خلال بوابة وزارة الحج والعمرة، على أن يبداء التسجيل من صباح غد الخميس وذلك الموافق غرة شهر ذي القعدة لعام 1440، وعن طريق بوابة المسار الإلكتروني للحج، كما يمكنكم الإطلاع على كافة البرامج والباقات والخدمات التي تقدم على موقع المسار الإلكتروني، والمقاعد يبلغ عددها أكثر من 230 ألف حاج، ويتم تقديم تلك الخدمات عن طريق 190 شركة من شركات حجاج الداخل.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

هذه الفترة سوف تقتصر على التسجيل في برنامج الحج من خلال مسار حجاج الداخل 1440، وبعد التسجيل يمكن للحاج الاختيار بين كافة البرامج المقدمة وذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، ويمكنك أن تستفيد من كافة البرامج المعروضة وذلك حتى اليوم السابع من ذي الحجة لعام 1440، ولا يلزم للذين سوف يتقدمون أن يكونوا دخلوا موقع مسار الحج في المرحلة الأولى،والمرحلة الأولى انطلقت في 15/9/1440 هجرياً، وهدف هذه المرحلة كان تعريف الحجاج بخدمات المسار الإلكتروني للحجاج، وأيضاً الباقات والأسعار لحملات الحج.

وزارة الحج المسار الإلكتروني

أكد نائب وزير الحج والعمرة أن الخطوة الرئيسية في التسجيل في بوابة المسار الإلكتروني للحج، وقد تأتي بعد التوجيهات اللازمة من وزير الحج والعمرة، والهدف من ذلك تسهيل الإجراءات وتيسير الأمور بشكل عام على كل الحجاج لبيت الله الحرام من حجاج الداخل، كما أنها تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف من حجاج، أو أصحاب شركات حج الداخل، كما أنها تشرف على جميع العمليات الخاصة بالحجز عن طريق وزارة الحج المسار الإلكتروني، ويجب أن تأخذ في الإعتبار أن رابط المسار الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة للحجز في حج الداخل كما أنه أداء مناسك الحج هذا العام سيكون متوفر بها سبل الأمن والأمان، مؤكداً أن المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحج في هذا العام.