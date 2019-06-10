رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية أخر العام بالاسم

نوفر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس 2019 والتي يستطيع من خلالها طلاب الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الحصول على النتيجة للفصل الدراسي الثاني، وبعد أن انتهت امتحانات أخر العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 أصبح الجميع في حالة ترقب وانتظار لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 برقم الجلوس والاسم.

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل، أكد منذ أول أمس أن عمليات التصحيح داخل اللجان قد انتهت بسلام فيما انتهت جميع مراكز اللجان من عمليات المراجعة والتدقيق لكراسات الإجابة لطلاب السادس الابتدائي الأزهري وأوراق إجابة طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس 2019

وأكمل الشيخ علي خليل تصريحه، أنه تم الانتهاء أيضاً من عمليات رصد درجات الطلبة والطالبات ويتبقى فقط عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 على فضيلة الشيخ وكيل الأزهر الشريف ليتم اعتمادها ونشرها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019.

وكان فضيلة الشيخ علي خليل أوضح أيضاً منذ أيام قليلة أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 سيتم الإعلان عنها رسمياً عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وبالفعل انتهت الإجازة وقال سيادته أول أمس أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

جميع الطلبة والطالبات، يمكنكم الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية بالاسم من خلال الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 برقم الجلوس هنــــا، أسرة كلمة دوت أورج تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، ونتابع معكم جميع الاستفسارات التي تتركونها عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليها في القريب العاجل.