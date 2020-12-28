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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021.. وأبرز خدماتها للمواطنين

بواسطة آية الاباصيري
بوابة الأزهر الإلكترونية بوابة الأزهر الإلكترونية

استحوذ رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 محركات البحث في الآونة الأخيرة، فهذا الرابط يوفر كافة المراجعات الخاصة بطلاب المعاهد حيث تُمكنهم من دخول الامتحانات بكل ثقة بعد مذاكرة جميع المراجعات التي تم وضعها على رابط بوابة الأزهر لكي يقومون بالتحصيل الدراسي بشكل جيد، لذا اليوم سوف نسرد لكم المزيد من التفاصيل التي تخص بوابة الأزهر.

1 خدمات بوابة الأزهر الإلكترونية
2 رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020
3 مواعيد امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية

خدمات بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الشريف تُقدم الكثير من الخدمات لكافة طلاب المعاهد، حيث تُمكنهم من الحصول على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى توفيرها إمكانية الاستعلام عن جميع المشكلات الفقهية التي تواجههم، كما تُتيح توضيح جميع الأمور الراغبين في معرفتها بدقة كاملة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

يبحث كافة طلاب الأزهر الشريف عن الرابط الإلكتروني الذي قدمه الأزهر لكي يُمكنهم من الحصول على جميع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بكل مرحلة دون الذهاب إلى المدرسة، وجاء ذلك للحد من انتقال العدوى ورغبة الدولة في منع التجمعات وتقليل عملية الاختلاط بين الطلاب للحد من انتقال العدوى واتباع كافة الإجراءات الاحترازية العالمية، ويمكنك التوجه مباشرة إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

مواعيد امتحانات طلاب المعاهد الأزهرية

أتاحت بوابة الأزهر الشريف المواعيد الخاصة بالفصل الدراسي الأول لكافة المراحل حيث تنعقد امتحانات الابتدائية والإعدادية في 23 يناير بجانب الكثير من الإجراءات الاحترازية التي شددت على اتباعها للحد من انتقال فيروس كوفيد 19 بين الطلاب وللحد من هلع الأهالي على أبنائهم.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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