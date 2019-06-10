رابط بوابة الأزهر الالكترونية برقم الجلوس 2019 ظهور نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية بعد قليل

ننقل لكم رابط بوابة الأزهر الالكترونية برقم الجلوس 2019 خلال ساعات قليلة خاصة وأن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية سيتم اعتمادها اليوم الاثنين، كان الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية سيتم اعتمادها اليوم وتظهر على بوابة الأزهر الالكترونية وتتاح برقم الجلوس لكل الطلاب بشكل متجدد.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية لنتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية

رابط بوابة الأزهر الالكترونية لنتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية من هنا. (تظهر بعد قليل)

كان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أن كافة أعمال التصحيح والمراجعة سيتم اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف وأن النتيجة ستتاح عبر بوابة الأزهر الالكترونية، هذا وتظهر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية خلال الساعات القادمة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع من أجل المساعدة فى معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثانى 2019 لكل الطلاب من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليقات الموقع وسوف نقوم بالمساعدة فى معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري فور ظهور النتيجة لكل الطلاب.

يمكن ترك الاستفسارات الخاصة بنتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية فى الترم الثانى لكل الطلاب من أجل الرد على كل الطلاب بشكل متواصل ومستمر.