ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الالكترونية برقم الجلوس 2019 خاصة وأن طلاب الشهادة الأزهرية يترقبوا بشكل كبير ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الثلاثاء، أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية سيتم اعلانها اليوم الثلاثاء وسيتم نشرها عبر بوابة الأزهر الشريف.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية لكل الطلاب 2019

رابط موقع الأزهر الشريف لنشر نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية من هنا. (بعد قليل)

من المرتقب أن يقوم وكيل الأزهر الشريف باعتماد النتيجة اليوم، حيث انتهت كافة أعمال التصحيح المرتبطة بنتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية ويبقى اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف لتتاح عبر بوابة الأزهر الشريف لكل الطلاب.

نسب نجاح الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية

وصلت نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية الأزهرية إلى 72% لكل الطلاب بينما وصلت نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية الأزهرية إلى 65%، وأكد رئيس قطاع الأزهر الشريف على سعادته الكاملة بنجاح الطلاب وارتفاع نسبة النجاح وتمنى لكل الطلاب مزيدا من التوفيق خلال السنوات المقبلة.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية من خلال طريقتين، الأولى من خلال الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الالكترونية أما الثانية فتأتى من خلال وضع رقم الجلوس فى تعليقات الموقع وستتم مساعدة كل الطلاب على معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية فور ظهورها مباشرة.