رابط بوابة الأزهر الشريف| اليوم نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات عبر بوابة azhar

نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019.. حيث يترقب طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية خلال الساعات الأخيرة، الاعلان رسميًا عن ظهور نتيجة الترم الثاني 2019 عبر بوابة الأزهر الشريف، كما ينتظر أولياء الأمور أيضًا الاعلان عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بأن نتيجة هذا العام أفضل من مثيلاتها من العام السابق، ننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية عبر بوابة azhar.

نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019

وعن أحدث التصريحات الرسمية بشأن موعد اعلان نتيجة الاعدادية والابتدائية الأزهرية، قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مساء أمس الأثنين، خلال تصريحات صحفية نقلتها بوابة الأزهر الشريف، بأن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام ستعلن اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يونيو 2019 الموافق السابع من شهر شوال 1440 هجريًا، لافتًا إلى أن أن عملية التصحيح كانت على قدرٍ عال من الدقة الشديدة بجميع مراكز التصحيح.

نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019

وعن نسبة النجاح قبل اعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية، قال “خليل”، إن نسبة النجاح 72.22% للشهادة الابتدائية و 65.22 % للإعدادية، معربًا عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام والتي وصفها بالـ”مبشرة للغاية”، وهو الأمر الذي لاشك أحدث حالة كبيرة من الارتياح بين صفوف الطلاب والطالبات، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق والحصول على أفضل الدرجات لجميع الطلاب.

نتيجة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019

وللحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية بجميع المحافظات من خلال رقم الجلوس والاسم، يرجى الضغط على هذا الرابط http://www.azhar.eg ومتابعة الدخول والحصول على النتيجة.