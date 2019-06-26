نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة طلاب الدبلومات الفنية عن العام الدراسي 2018 – 2019، وذلك على مستوى جميع الشعب والتخصصات خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

فقد صرح أحد المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء كافة الكنترولات البالغ عددها 23 كنترولًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية من كافة أعمال تصحيح إجابات الطلاب وتجميع ورصد الدرجات، مؤكدًا على انتهاء الكنترولات من تحديد أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2019 لكافة الشعب والتخصصات.

كما أكد ذلك المصدر على إتاحة الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية البالغ عددهم 750 ألف طالبًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال بوابة التعليم الفني عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم على مستوى جميع التخصصات الزراعي والصناعي والتجاري والتمريض والفندقي.

رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 – 2019 من خلال رقم جلوس الطالب عبر رابط بوابة التعليم الفني الإلكترونية، وذلك لأبنائنا الطلاب على مستوى محافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – أسيوط – كفر الشيخ – الفيوم – سوهاج – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – المنيا – الشرقية – الغربية – المنوفية – الأقصر – أسوان – بني سويف – الوادي الجديد – البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – مطروح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني الإلكتروني.

الإلكتروني. كتابة رقم جلوس الطالب.

اختيار الشعبة والتخصص.

كما يسعدنا تلقي أرقام جلوس طالبة وطالبات التعليم الفني من خلال التعليقات، وذلك لمساعدتكم في الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لكافة التخصصات والشعب، مع تمنيات النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.