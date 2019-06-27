رابط بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول جميع المحافظات 2019 برقم الجلوس

نحن الآن نترقب معكم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية علي رابط بوابة التعليم الفني إلكترونيًا حيث أن هذه الفترة من كل سنه هي فترة الامتحانات لذلك سوف تجد أن هذه الفترة والفترة التالية لها صعبة جدا على الطلاب وعلى أولياء الأمور حيث بعد الانتهاء من أمتحانات نهاية العام سوف تبدأ بعد ذلك معاناة انتظار النتيجة والخوف من الرسوب أو الحصول على مجموع أقل من المطلوب، حيث أنه قد بدأت أمتحانات الصف الثالث الإعدادي قبل عيد الفطر في شهر 5 وقد انتهت على خير ولم يكون هناك أي مشاكل قد واجهت الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

لذلك تمت الامتحانات على خير وبدء المصححين في الانتهاء من عمليات التصحيح للورق وفرز الدرجات والقيام بجدولتها لكي يتم نشرها على الإنترنت بعد ذلك، هذا كله قبل عيد الفطر لكي يتم التفرغ إلى امتحانات الثانوية العاملة والدبلوم الفني، حيث أن امتحانات الدبلومات قد بدأت قبل عيد الفطر كما أنها انتهب قبل العيد ببضع أيام، حيث بعد الانتهاء من الامتحانات سوف تبدأ مرحلة التصحيح والتي بدأت قبل عيد الفطر بأيام قليلة وسوف يتم استكمالها بعد عيد الفطر المبارك.

رابط بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية

في البداية يجب أن تقوم بالدخول إلى بوابة الثانوية الفني من خلال هذا الرابط بوابة التعليم الفني

وتدعم البوابة ظهور نتائج الدبلومات الفنية جميع المحافظات ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، القليوبية، المنوفية، قنا، سوهاج، أسيوط، دمياط، الغربية، الشرقية وغيرها من محافظات مصر المتنوعة ).