رابط بوابة التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم.. مسابقة تعيين 120 ألف معلم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط بوابة التوظيف الإلكترني لتكون المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات التوظيف في مسابقة تعيين 120 ألف معلم التي أطلقتها الوزارة لاستكمال هيكل التدريس في المدارس الحكومية والخاصة، ضمن خطواتها للتطوير على مختلف المحاور والمستويات.

وفي هذا الموضوع يتحدث موقع “كلمة دوت أورج” عن تفاصيل بوابة التوظيف الإلكتروني من حيث نشر الرابط ونشر تفاصيل التقديم والشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المعلم من التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم والمستندات التي تحتاجها الوزارة كشرط للتقديم أيضا.

رابط بوابة التوظيف الإلكترونية لمسابقة التربية والتعليم

وأنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التوظيف الإلكتروني لتكون أكبر بوابة للتوظيف في الشرق الأسوط، وحتى يتم تسهيل عمليات التوظيف والانتقال من التقديم الورقي إلى التقديم الإلكتروني.

ومن خلال بوابة التوظيف الإلكتروني يمكن للمتقدمين رفع الملفات والمستندات المطلوبة وتسجيل البيانات الخاصة بهم حتى يكملوا ملفهم الشخصي على هذه البوابة، وفي حال تم قبولهم تتواصل معهم الوزارة عبر وسائل التواصل التي تم تسجيلها وقت التقديم.

للدخول على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني من الرابط التالي: http://www.egmoe.org

الشروط الضرورية لمسابقة التربية والتعليم

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها (في حالة وظائف المعلمين)، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها (في حالة وظائف الإداريين والفنيين والعمال)، كما يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها، بالإضافة لكونه لائق طبيًا لأداء الوظيفة المتقدم إليها، ومحمود السيرة وحسن السمعة ومسجل بالنقابة المنتسب إليها (غير ساري على المتطوعين)، ومن شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة (تعيين أو تعاقد).

ومن بين الشروط أيضا ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يتمكن من اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير ساري على المتطوعين).

المستندات المطلوبة في مسابقة 120 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة للتقديم بشرط أن يتم رفعها على الموقع بصيغة PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد المميكنة، بطاقة الرقم القومي سارية، قيد عائلي من الدرجة الأولى لوالد مقدم الطلب (غير ساري على المتطوعين)، صحيفة حالة جنائية، صورة شخصية (خلفية بيضاء)، شهادة طبية تنص على أنّ المتقدم لائق طبيًا للوظيفة المتقدم إليها، شهادة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، مستند إثبات محل الإقامة في حالة الاختلاف عن الرقم القومي (إيصال كهرباء / غاز / مياه / هاتف / عقد إيجار موثق)، كارنيه النقابة ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة.