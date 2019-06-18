رابط بوابة القبول الموحد للطلاب بجامعة الرياض 1441 .. موعد التقديم الالكتروني ونتائج الفرز الأول

تقرر فتح باب القبول الالكتروني عبر بوابة القبول الموحد للطلاب بجامعة الرياض 1441 والذي يبدأ التقديم اليوم الاثنين 14/ 10/ 1440 هـ، كما تحدد آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 22/ 10/ لعام 1440 هـ، و نقدم لكم بموقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل حول التقديم وبيان نتائج الفرز المقرر لها يوم 8/ 11/ 1440 هـ.

بوابة القبول الموحد للطلاب بجامعة الرياض 1441

وضعت إدارة القبول الالكتروني الموحد للطلاب للقبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، دليل إرشادي وتعليميات لكيفية التسجيل، وقد وضعت كذلك مواعيد وإجراءات القبول، من خلال أيقونة الجدول الزمني

شروط القبول الالكتروني الموحد للطلاب

هناك شروط عامة يجب توافرها وهي:

انطباق شروط القبول الخاصة بكل كلية في المتقدم

حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة، أو من خارج السعودية.

عدم مضي أكثر من 5 سنوات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

تأدية الطالب لاختبار القدرات

تأدية الاختبار التحصيلي للتخصصات التي تتطلب ذلك

أن يكون الطالب لائقاً طبياً

كما يمتنع القبول في الجامعات بمنطقة الرياض، وذلك وفق ما أعلنت عنه انظمة الجامعات، وذلك في حال:

سبق حصول الطالب على البكالوريوس

وفق أنظمة الكليات التقنية عدم قبول أي طالب سبق له الحصول على الدبلوم

منع قبول أي طالب سبق فصله لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية بالمملكة أو من أي مؤسسة أكاديمية أخرى.

رابط التقديم في الجامعات بالرياض

من خلال الدخول على رابط القبول الالكتروني لجامعات منطقة الرياض، سيتم تسجيل الطلاب الذكور، والذي يتم من خلال الضغط على الأيقونة المخصصة والاختيار ما بين :

الدخول إلى تقديم سابق

تقديم جديد

ثم ملئ البيانات التي تظهر لكم للتسجيل.

الكليات التي تشكلها بوابة القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض