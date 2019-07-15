رابط بوابة النتائج الامتحانية – نتائج التاسع 2019 سوريا 2019 حسب رقم الاكتتاب.. استعلم عن نتائج التعليم الأساسي 2019

نتائج التاسع 2019 سوريا حسب رقم الاكتتاب، حالة من الذعر والخوف والقلق الشديد يعيشها الكلاب والطالبات في مختلف مناحي سوريا منتظرين الإعلان الرسمي عن نتائج التاسع 2019 سوريا حسب رقم الاكتتاب، فكانت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي قد صرحت أن نتائج التعليم الأساسي 2019 الشرعي والاعدادي سيتم اعتمادها اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019، لكن هذه الأقاويل غير صحيحة فالنتيجة لم تظهر بعد.

نتائج التاسع 2019 سوريا حسب رقم الاكتتاب:

ومن خلال متابعتنا أخر وأهم المستجدات على الساحة التعليمية وخاصاً نتائج التاسع 2019 سوريا حسب رقم الاكتتاب، عبر الألاف من الطلاب عن غضبهم العارم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب تأخر ظهور نتائج التاسع 2019 سوريا مطالب الدكتور عماد العزب وزير التربية والتعليم السوري بإصدار بيان يوضح فيه الموعد الرسمي لصدور النتيجة في ظل انتشار الأقاويل وزيادة حالة التوتر والارباك.

ومن جانبه كان وزير التربية السوري الدكتور عماد العزب قد صرح أن نتائج التاسع 2019 سوريا اقتربت من الإعلان، حيث شارفت لجان الكنترول المسؤولة عن تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في كافة محافظات الجمهورية السورية، ومن ثم سيتم مراجعة وتدقيق نتائج التعليم الأساسي 2019 سوريا الشرعي والإعدادي، تمهيداً لتقديم لمعالي الوزير الذي بدوره سيقوم باعتماد النتيجة والإعلان عنها وتحديد نسبة النجاح والكشف عن أسماء الطلاب المتفوقين.

نتائج التاسع 2019 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية:

وكان طلاب الصف التاسع قد انتهوا من تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 2018-201 منذ فترة، وبدأو بالبحث عن موعد إصدار النتيجة بين المواقع الإلكترونية، فيطمح كل طالب وطالبة لتفوق وتحقيق أفضل النتائج وتحدى المصاعب التي يواجهونها، وقد نوهت الوزارة في وقت سابق أن نتائج التاسع 2019 سوريا سيتم رفعها عبر “بوابة النتائج الامتحانية” التابعة لوزارة التربية السورية.