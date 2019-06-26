رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تمريض” بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم التي تظهر قريبا ويتم الاستعلام عبر رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول الترم الثاني، للاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات لجميع الشعب و التخصصات بكافة المحافظات، نظام 3 سنوات و5 سنوات، وستظهر قريبا نتيجة دبلوم صناعة وزراعة وتجارة وذلك عبر الروابط الرسمية للاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب، فقد انتهي الطلاب من آداء امتحاناتهم في الأول من يونيو مع الصف الأول الثانوي، ويترقب الطلاب وأولياء الامور الآن إعلان نتائج الطلاب عبر بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2019 لجميع الإدارات التعليمية، وقد صرح مصدر مسئول باستمرار عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، على أن تنتهي هذا الأسبوع، بعدها تبدأ عملية مراجعة أوراق الإجابة وتجميع ورصد الدرجات واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها.

يجب الاحتفاظ بالمقالة لمتابعة أهم لاأخبار والتصريحات التي لا يجب أن تفوتك حول نتيجة الدبلومات الفنية

رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الحصول علي رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في هذه المقالة للاستعلام عن نتائج دبلوم صناعي، زراعي، تجاري وباقي الشعب والتخصصات في جميع المحافظات، وسنوافيكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة مركز المعلومات وأيضا بوابة التعليم الفني.

الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات اختيار الشعبة “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تمريض” ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له النقر علي إظهار النتيجة

نتيجة الدبلومات الفنيه برقم الجلوس

يتم رسميا الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنيه برقم الجلوس لكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية لمعرفة درجات الدبلومات الفنية الدور الأول خلال الايام القليلة القادمة وبموعد اقصاه الأول من يوليو، تابعونا للمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة حول نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الشعب والتخصصات.

بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019 يرجب متابعة المقالة علي موقعنا كلمة دوت اورج لمعرفة جميه الأخبار والتفاصيل حول بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2019 لجميع المحافظات، نتائج دبلوم صناعة، زراعة، تجارة، تمريض فنادق بالاسم ورقم الجلوس، وتتابعون طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فتابعونا.

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظه

تظلمات نتائج شهادات الدبلومات الفنية

لم يتم حتي الآن إتاحة اي طريقة لتقديم التظلمات علي نتائج الدبلومات، حيث يجب عليك الذهاب إلي الادارة التعليمية التابع لها ودفع رسوم التظلم، وهي تقريبا 100 جنيه لكل مادة عبر رقم الحساب الذي يتم تسليمك اياه في الإدارة، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الطلب المقدم إلى الإدارة.

مقالات هامة جدا عليك متابعتها

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

والجدير بالذكر أن باب التظلمات يفتح بعد يومين من إعلان النتيجة، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وموعد تقديم التظلمات، يرجي الاحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها لاحقا.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

تم الإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية في جميع الشعب والتخصصات، وهذا خلال الأيام القليلة القادمة، تابعونا علي كلمة دوت اورج لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.