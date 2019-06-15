رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب والتخصصات “استعلام مباشر”

تتابعون معنا رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم فقط في جميع المحافظات، وذلك لجميع الشعب نظام 3-5 سنوات، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة دبلوم الزراعة والتجارة والصنايع والفنادق من خلال مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، ويترقب طلاب التعليم الفني في جميع أنحاء الجمهورية إعلان النتائج حيث أنهم قد انتهوا بالفعل من آداء امتحانات الترم الثاني في الأول من يونيو الجاري، والجدير بالذكر أنه قد أدى 757 الف طالب وطالبة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في جميع الشعب والتخصصات، والآن نتابع معكم المزيد حول نتيجة شهادات الدبلومات الفنية وكيفية الاستعلام الكترونيا عن نتائج الدور الأول، تابعونا علي كلمة دوت اورج للمزيد.

رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول والثاني للعام الحالي، كما يمكنكم الاستعلام عبر بوابة التعليم الفني الثانوي المصرية، قم باتباع الخطوات التالية للحصول علي نتيجة شهادة الدبلومات الفنية فور الإعلان عنها.

مقالات هامة جدا عليك متابعتها

كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدخول علي رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 أو بوابة التعليم الفني اختيار النوعية “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له النقر علي زر “عرض النتيجة”

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر الروابط المباشرة للاستعلام معرفة النتائج التالية: