رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تمريض” الدور الأول

تتابعون تفاصيل رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول الترم الثاني، للاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات لجميع الشعب و التخصصات بكافة المحافظات، نظام 3 سنوات و5 سنوات، وستظهر قريبا نتيجة دبلوم صناعة وزراعة وتجارة وذلك عبر الروابط الرسمية للاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب، فقد انتهي الطلاب من آداء امتحاناتهم في الأول من يونيو مع الصف الأول الثانوي، ويترقب الطلاب وأولياء الامور الآن إعلان نتائج الطلاب، وقد صرح مصدر مسئول باستمرار عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، على أن تنتهي هذا الأسبوع، بعدها تبدأ عملية مراجعة أوراق الإجابة وتجميع ورصد الدرجات واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها.

رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الحصول علي رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في هذه المقالة للاستعلام عن نتائج دبلوم صناعي، زراعي، تجاري وباقي الشعب والتخصصات في جميع المحافظات، وسنوافيكم بطريقة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة مركز المعلومات وأيضا بوابة التعليم الفني.

الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات اختيار الشعبة “صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تمريض” ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له النقر علي إظهار النتيجة

روابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظه

تظلمات نتائج شهادات الدبلومات الفنية

لم يتم حتي الآن إتاحة اي طريقة لتقديم التظلمات علي نتائج الدبلومات، حيث يجب عليك الذهاب إلي الادارة التعليمية التابع لها ودفع رسوم التظلم، وهي تقريبا 100 جنيه لكل مادة عبر رقم الحساب الذي يتم تسليمك اياه في الإدارة، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الطلب المقدم إلى الإدارة.

مقالات هامة جدا عليك متابعتها

والجدير بالذكر أن باب التظلمات يفتح بعد يومين من إعلان النتيجة، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية وموعد تقديم التظلمات، يرجي الاحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها لاحقا.