رابط تحميل نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 | رابط بوابة الأزهر 2019 وموعد إعلان النتيجة

نتابع معكم باستمرار كافة روابط نتيجة الثانوية الازهرية 2019، حيث قام طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بالإنتهاء من فترة امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 – 2019 يوم السبت الموافق 29 يونيو ، وقد كان عدد الظلاب في امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية منهم أكثر من 100 ألف طالب طالبة في الشعبة الأدبية وما يزيد عن 50 ألف طالب بالشعبة العلمية بالإضافة إلى 155 طالب في معهد العلوم الإسلامية، وكان الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد على سير العملية الامتحانية بشكل جيد دون وقوع أي مشاكل داخل اللجان أو في أوراق الامتحان

وينتظر الجميع الآن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي والعلمي امتحاناتهم، حيث تستمر أعمال الكنترولات المركزية على مستوى محافظات الجمهورية في أعمال التصحيح والمراجعة لتنهي أعمالها، وفور انتهاءها سيتم الاستعداد لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

قال الشيخ علي خليل، أن الطلاب قد التزموا بمبادئ الأزهر الشريف وضبط النفس وعدم الغش وهذا يدل على التغيير الإيجابي في ثقافة الطلاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في منتصف شهر يوليو المقبل على أن يكون تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات في الكنترولات المخصصة لذلك.

رابط نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2019

موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية 2019 بكافة شعبها” العلمي والأدبي والإسلامية”، وذلك عبر بوابة الأزهر الموقع التعليمى الالكترونية من هنا ، فور انتهاء أعمال تصحيح كراسات الإجابات، كما يمكنكم طلابنا الكرام الحصول على النتائج من خلال الخط الساخن الخاص بمشيخة الأزهر والمخصص لإعلان النتائج وهو 19493، وفور رفع النتائج على موقع الوزارة يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج والاطلاع عليها برقم الجلوس، ومن خلاا موقعنا “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم لحظة بلحظة أي تغيرات تخص النتيجة فور الإعلان عن ظهور النتائج رسميًا على موقع الوزارة، فاتبعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم لتصلكم النتيجة فور رفعها كتحديث لتلك المقالة .