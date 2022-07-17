رابط تسجيل التطبيقي 2022-2023.. فتح التقديم اليوم paaet.edu.kw

أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن فتح رابط تسجيل التطبيقي 2022-2023 من الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد 17 يوليو وحتى يوم 27 يوليو 2022 الجاري، وذلك للراغبين في التقديم للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من حملة الثانوية العامة 2022، هذا وقد أعلنت الهيئة منذ قليل عن شروط وإرشادات القبول على موقعها الرسمي منذ قليل.

تسجيل التطبيقي 2022-2023

يأتي فتح رابط تسجيل التعليم التطبيقي في الكويت للطلبة الجدد للعام الدراسي 2022-2023 بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث كان الجميع خلال الفترة الماضية في انتظار نسب قبول التطبيقي، حيث يحظى التعليم التطبيقي باهتمام الكثيرين من المقبلين على الدراسة الجامعية، لما يقدمه من فرص مميزة لما بعد التخرج.

رابط تسجيل التطبيقي 2022-2023

سوف نتابع معكم كل جديد بخصوص التسجيل والتقديم، يجب على الطالب قراءة الإرشادات جيدًا قبل التقديم، كما يجب تحري الدقة عند إدخال بياناتك ليكون التسجيل بشكل صحيح، رابط تسجيل التطبيقي 2022-2023 هو:

e.paaet.edu.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.