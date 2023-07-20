رابط تسجيل التطبيقي 2024/2023 للمستجدين

بواسطة محمود عطا الله
رابط تسجيل التطبيقي 2023 رابط تسجيل التطبيقي 2023

بدأ رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين الراغبين في الالتحاق بالهيئة للعام الدراسي الجديد 2024/2023 من اليوم الخميس 20 يوليو 2023، حيث يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، هذا ويذكر أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي قد افتتحت جناح إرشادي للطلبة في مجمع الأفنيوز للتعريف بكليات ومعاهد الهيئة.

تسجيل التطبيقي للمستجدين 2023

فتح رابط التسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 2023-2024 للطلبة المستجدين في الكويت كان مع بداية يوم الخميس 20 يوليو، وقد شهد رابط التقديم إقبال كبير من الطلبة في الساعات الأولى، تضم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مجموعة مميزة من الكليات والمعاهد التي تُجهز كفاءات وطنية مدربة تُثري سوق العمل الكويتي.

رابط التسجيل التطبيقي 2023 بالكويت

أعلنت الهيئة عن نسب القبول في الكليات والمعاهد لخريجي الثانوية العامة، حيث جاءت نسب القبول للكليات من 55 حتى 80%، ونسب القبول للمعاهد تراوحت بين 50 حتى 60%، رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين بالكويت هو:
pas.paaet.edu.kw
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات خلال مراحل التعليم الجامعي القادمة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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