رابط تسجيل جامعة الكويت 2023/2022.. تعرف على خطوات التقديم portal.edu.kw

بواسطة محمود عطا الله
تسجيل جامعة الكويت 2022-2023 رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تسجيل جامعة الكويت 2023/2022 الفصل الدراسي الأول وخطوات التقديم للطلبة خريجي الثانوية العامة من يحق لهم التقديم أون لاين، ويأتي هذا بعدما أعلنت جامعة الكويت رسميًا عن مواعيد التقديم للطلبة المستجدين الراغبين في الالتحاق بالجماعة بداية من العام الدراسي القادم 2022-2023، وكانت نتائج الثانوية العامة في الكويت قد أُعلنت في نهاية شهر يونيو الماضي.

1 تسجيل جامعة الكويت 2022 الجدول الزمني
2 رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023

تسجيل جامعة الكويت 2022 الجدول الزمني

أعلنت عمادة القبول والتسجيل أن موعد فتح رابط تسجيل جامعة الكويت 2022 سوف يبدأ من يوم الأحد 17 يوليو 2022 من خلال موقع الجامعة، وينتهي التسجيل يوم 27 يوليو 2022، وبعد أن يقوم الطالب بتسجيل رغباته في الكليات التي يرغب في الالتحاق بها، يمكنه تعديل الرغبات حتى آخر يوم من أيام التسجيل، التسجيل مُتاح أون لاين لخريجي مدارس دولة الكويت من الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطنو دول مجلس التعاون، والطلبة المقيمون بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية والثانوية لإنجليزية.

رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023

خطوات التسجيل تتم بسهولة، فمن خلال موقع التسجيل، يمكنك تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم (الرقم المدني)، وكلمة المرور وهي (آخر خمسة أرقام من الرقم المدني)، تقوم بقراءة التعليمات بدقة، ثم تختار طلب التحاق، تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، وتسجيل رقم IBAN  لخاص بك، حيث يستقبل حسابك الإعانة الجامعية، رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023 هو:
جامعة الكويت تسجيل الطلبة الجدد
التعليم والدراسة في جامعة الكويت واحدة من الخطط التي تُقدمها وزارة التعليم العالي للكويتيين من حاملي الشهادة الثانوية وما يعادلها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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