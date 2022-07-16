رابط تسجيل جامعة الكويت 2023/2022.. تعرف على خطوات التقديم portal.edu.kw

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تسجيل جامعة الكويت 2023/2022 الفصل الدراسي الأول وخطوات التقديم للطلبة خريجي الثانوية العامة من يحق لهم التقديم أون لاين، ويأتي هذا بعدما أعلنت جامعة الكويت رسميًا عن مواعيد التقديم للطلبة المستجدين الراغبين في الالتحاق بالجماعة بداية من العام الدراسي القادم 2022-2023، وكانت نتائج الثانوية العامة في الكويت قد أُعلنت في نهاية شهر يونيو الماضي.

تسجيل جامعة الكويت 2022 الجدول الزمني

أعلنت عمادة القبول والتسجيل أن موعد فتح رابط تسجيل جامعة الكويت 2022 سوف يبدأ من يوم الأحد 17 يوليو 2022 من خلال موقع الجامعة، وينتهي التسجيل يوم 27 يوليو 2022، وبعد أن يقوم الطالب بتسجيل رغباته في الكليات التي يرغب في الالتحاق بها، يمكنه تعديل الرغبات حتى آخر يوم من أيام التسجيل، التسجيل مُتاح أون لاين لخريجي مدارس دولة الكويت من الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطنو دول مجلس التعاون، والطلبة المقيمون بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية والثانوية لإنجليزية.

رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023

خطوات التسجيل تتم بسهولة، فمن خلال موقع التسجيل، يمكنك تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم (الرقم المدني)، وكلمة المرور وهي (آخر خمسة أرقام من الرقم المدني)، تقوم بقراءة التعليمات بدقة، ثم تختار طلب التحاق، تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، وتسجيل رقم IBAN لخاص بك، حيث يستقبل حسابك الإعانة الجامعية، رابط تسجيل جامعة الكويت 2022-2023 هو:

جامعة الكويت تسجيل الطلبة الجدد

التعليم والدراسة في جامعة الكويت واحدة من الخطط التي تُقدمها وزارة التعليم العالي للكويتيين من حاملي الشهادة الثانوية وما يعادلها.