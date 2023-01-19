كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية مؤخرًا عن رابط تقديم تظلمات طلاب الصف الثاني عشر بالكويت 2023 حيث أنها أعلنت عن فتح باب التظلم من يوم أمس الأربعاء 18 يناير 2023، واليوم من خلال موقعنا سنتناول أبرز الخطوات الصحيحة لتقديم تظلم بشكل صحيح.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن فتح باب التقديم لتظلمات الثانوية العامة من يوم أمس الأربعاء 18 يناير 2023 حتى نهاية يوم الجمعة 20 يناير 2023 علمًا بأن تقديم التظلم عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

رابط تقديم تظلمات لاختبارات الصف الثاني عشر

يتم التقديم تظلمات لاختبارات الثانوية العامة الكويت وفقًا للخطوات التالية: