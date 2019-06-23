رابط تقديم قوات الأمن الخاصة رئاسة امن الدولة 1440 برتبة جندي وجندي أول رابط أبشر للتوظيف

تقديم قوات الأمن الخاصة ؛ أحد الوظائف التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية في الساعات القليلة الماضية،ضمن رئاسة أمن الدولة السعودية برتبة جندي وجندي أول، وذلك لكافة السعوديين، حيث سوف يتم فتح باب القبول والتقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة للعام الحالي، ابتداء من اليوم الأحد الموافق 23-6-2019، وذلك عبر بوابة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

تقديم قوات الأمن الخاصة 1440:

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء التقدي على رتبة جندي وجندي أول في قوات الامن الخاصة العسكرية، وذلك حتى يوم الخميس 24 شوال ، 27 يونيو 2019 في تمام الساعة 10 صباحاً، لكافة المواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية.

واشترطت وزارة الداخلية، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ حيث يستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة، ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 عاماً، كما يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي، ويشتر ط أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم)، ويشترط أن لا يكون متزوج من غير سعودية وأن لا يقل التقدير عن جيد.

طريقة التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أنه يمكن التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة على رتبة جندي وجندي أول، من أجل شغل الوظائف المتاحة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، عبر بوابة أبشر للتوظيف، من خلال الرابط التالي: من هنا