رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 إعلان موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019 “ظهر حديثًا”







يمكنك الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 لمتابعة آخر أخبار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 حيث أصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا يحدد موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وهو يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 حيث أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المتحدث الرسمي للوزارة، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للسنة الجامعية 2019 – 2020 ستظهر في ذلك الموعد بعدما سجل نحو 183 ألف من الطلاب والطالبات، في الفترة التي شملت (السبت الموافق 24 أغسطس 2019) وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.







رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 لمعرفة أخبار تنسيق المرحلة الثالثة

والآن يمكنك أن تدخل على رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 التابع لـ بوابة الحكومة المصرية، قسم خدمات تنسيق القبول في الكليات والمعاهد حيث منشور أن خدمة تنسيث الثانوية العامة التسجيل بها مغلق، ومن المتوقع ظهور نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2019 وكذلك نتائج الدور الثاني للطلاب الممتحنين فيه قريبًا، على أن يظهر ضمن رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 أيضًا فتح التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لتقليل الإغتراب، أما عن خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية فهو مازال التسجيل مفتوح فيه للدور الثاني وتعديلات الدرجات، وفيما يتعلق بخدمات تنسيق الشهادات الفنية فالتسجيل مغلق ومن المنتظر ظهور النتائج.







خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

أولًا لابد أن تدخل على رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 https://tansik.egypt.gov.eg/application/default.aspx







ثانيًا: احرص على الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 غدًا الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر 2019 في وقت مبكر وترقب عملية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.