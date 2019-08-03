رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3-5 سنوات جميع الشُعب.. وقائمة الكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات 2019 الذي من المُتوقع أن يفتح أبوابه خلال الفترة القادمة، حيث يهتم فئة كبيرة من الطلاب والطالبات للالتحاق بالكليات والمعاهد الفنية هذا العام، ومن المُتوقع أن يرفع تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3-5 هذا العام عن العام الماضي، والتي من المتوقع أن يصل الحد الادنى لتنسيق الجامعات حوالي 60% للشعب التجارية والصناعية والزراعية، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية، وقائمة الكليات المتاحة لطلاب الشهادات الفنية 2019.

موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني لتنسيق الجامعات والمعاهد الفنية:

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية، الذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال تنسيق الطلاب ليس فقط الثانوي العام بل أيضا للدبلومات الفنية، ويتيح الموقع للطالب الاختيار بين عدة جامعات وكليات تبعا للنطاق الجغرافي للطالب، بين عدد كبير من الكليات لجميع الشعب والتخصصات المختلفة وقد توفر أيضا نسبة 10% من مقاعد كليات القمة لطلاب الدبلومات الفنية، والتي سوف يتم التعرف عليها والإعلان عنها بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019.

موعد فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات 2019:

سوف يتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية لنظام 3-5 سنوات 2019 بعد الانتهاء من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، وأيضا انتهاء وإعلان نتائج التحويل بين الجامعات وتقليل الاغتراب، ثم يتبعه بعد ذلك بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة وتنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019 ،ومن المُتوقع أن يبدأ ذلك خلال منتصف الشهر الجاري من العام الجاري، وسوف يتم إتاحة التنسيق إلكترونيا من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية ولمدة أسبوع كامل.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2019:

يوجد أماكن شاغرة لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية نظام 3و5 سنوات 2019 في بعض الجامعات وكليات القمة، ويطمح الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالالتحاق بتلك الكليات والجامعات في مختلف الشعب الفنية وتتنوع الكليات المطروحة بين الشعب المختلفة للزراعي والصناعي والتجاري، ومن أمثلتها:

1- كلية الهندسة.

2- كلية التربية جامعة حلوان.

3- كلية الزراعة.

4- كلية الآثار.

5- كلية الفنون التطبيقية.

6- كلية الفنون الجميلة.

7- المعهد الفني الصحي.

8- كلية التربية النوعية.

9- كلية التعليم الصناعي.

10- كلية السياحة والفنادق.

وغيرها الكثير من الكليات بالجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، وسوف نتابع دائما معكم المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2019.